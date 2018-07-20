Arranca Riquelme colector de drenaje

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- Con una inversión de 17.3 millones de pesos el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme, arrancó la construcción del colector de drenaje pluvial en la Zona Centro para resolver el problema de inundaciones en este sector de la ciudad que afectaba a más de 2 mil 500 fronterenses.

El proyecto se desarrollará en las calles Chihuahua, Francisco I. Madero, Zacatecas, Oriental y Guerrero de la Zona Centro, donde se daba un problema de inundaciones provocado por escurrimientos de la cuenca sur central con lluvias moderadas que provocaban el desborde, con el drenaje pluvial los escurrimientos se dirigirán al arroyo.

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El gobernador Riquelme anunció obras de pavimentación para el municipio.

Para poner en marcha la obra, el Gobernador del Estado arribó a este municipio y junto con el alcalde Florencio Siller, el director de CEAS, Antonio Nerio Maltos, el secretario de Infraestructura, Gerardo Berlanga, el comandante del 105 Batallón, Óscar Zavala Barrera así como diputadas federales y locales pusieron en marcha los trabajos.

El alcalde Florencio Siller Linaje agradeció los beneficios que se han dado a la comunidad que gobierna y dijo seguirá luchando y trabajando para que Frontera tenga rumbo y Coahuila siga avanzando.

El director de CEAS, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que la obra a la que se destinan 17.3 millones de pesos se realizará durante 5 meses y consta de introducción de tubería de 24 a 60 pulgadas en más de mil 800 metros, con 19 rejillas para llevar el agua de lluvia y escurrimientos al arroyo, evitando con esto inundaciones en las viviendas y afectaciones a más de 2 mil 500 ciudadanos.

La obra fue agradecida por los vecinos en palabras de José Luis Ibarra, porque las inundaciones ya no causarán trastornos en el sector y felicitó al Gobernador y Alcalde por hacer un equipo de trabajo.

Posteriormente, el Gobernador del Estado resaltó el trabajo realizado por el alcalde Florencio Siller que conoce las necesidades de la ciudad, pero sobre todo las prioridades y al momento de gestionar aplica estos conocimientos, además sabe combinar recursos para lograr más beneficios.

Resaltó la importancia de esta obra, porque a mayor infraestructura hay mayor competitividad y desarrollo del municipio, por lo que anunció obras de pavimentación y sobre todo que este y el siguiente año serán muy buenos para este municipio.