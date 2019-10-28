Arranca San Buena campaña de Tapitas que Salvan Vidas

San Buenaventura, Coah.- La alcaldesa Gladys Ayala Flores dio arranque a la Campaña “TAPITAS QUE SALVAN VIDAS” con la participación de instituciones educativas y fundaciones de la región.

En Plaza Principal la edil dijo que es de gran gusto ver a tantas personas que se han sumado a esta campaña porque como municipio van a contribuir doblando la cantidad en pesos de lo que se recaude en tapitas.

Representantes de negocios e instituciones Educativas del municipio y de Monclova se sumaron a esta gran campaña que coordina el Departamento Atención Ciudadana.

Además la satisfacción de poder apoyar a la niña Joana Del Valle Hernández en sus tratamientos de quimioterapia.

Agradeciendo hasta el momento la participación de la ciudadanía quienes lograron juntar casi una tonelada.

Representantes de negocios e instituciones Educativas del municipio y de Monclova se sumaron a esta gran campaña que coordina el Departamento Atención Ciudadana, lugar donde pueden entregar las tapitas con la coordinadora Blanca Selene Cuéllar.

Los asistentes comentaron que es una muy buena campaña porque ya no ven botellas tiradas por ningún lado porque los niños participan también en el programa autosustentable de recolección de PET que brinda mejor cultura en la limpieza y cuidado del medio ambiente y ahora con las tapitas se duplica la labor.