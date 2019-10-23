Arranca vacunación de caprinos y bovinos

San Buenaventura, Coah.- La Presidencia Municipal de San Buenaventura a través de Desarrollo Rural dio el arranque al programa de vacunación caprina-bovina en el ejido San Francisco.

La alcaldesa Gladys Ayala acompañada por el regidor Felipe Zertuche y director de Desarrollo Rural Hugo Alberto Rodríguez platicaron con los ganaderos y campesinos que cuentan con hatos caprino a y bovinos acerca de los beneficios de la Vacuna CHINOIN PCE 3 para combatir fiebres y BAYMEC PROLONG desparasitante interior-exterior.

Además se invitó a los habitantes de las demás comunidades de aprovechar este programa de sanidad en ganado ya que estarán visitando todos los Ejidos.

Para adquirir las vacunas del programa que Gobierno del estado y municipio ofrecen es necesario presentar papelería personal del ganadero o productor.

Requisitos:

- Copia de credencial INE

- Copia CURP

- Copia comprobante de domicilio

- Costo de vacunación por cabeza caprino $3.00 y bovinos lecheros $15.00

Personal de Desarrollo Rural logró vacunar en el Ejido San Francisco 560 cabezas de ganado caprino.