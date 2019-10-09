Atienden a 130 personas en consultorios móviles

SAN BUENAVENTURA-COAH.- Por un año se brindará el servicio de consulta a los derechohabientes en unidades móviles en lo que termina la reconstrucción de la Clínica 51, así lo informó Federico Gómez, director de la institución quien además anunció que hay la posibilidad de que se construya un nuevo hospital en el municipio.

El Gobierno de la República, envió cuatro consultorios médicos al Hospital Rural hace un par de días y es que se empezará a rehabilitar el área de consulta externa tanto especialidades como de medicina familiar al ser las más dañadas.

Federico Gómez, director de la Clínica 51.

“Vamos a regresar otra vez a nuestra área de trabajo hasta que estén en condiciones, consideramos que derivado de la problemática que tenemos se va a empezar a rehabilitar la consulta externa, tanto especialidades como de medicina familiar que son los espacios que están atrapados por el daño, estamos esperando el recurso de México para que empiecen las obras”, destacó.

El director, indicó que por día se están atendiendo alrededor de 130 pacientes en las unidades, señalando que la clínica brinda todos los servicios gratuitos es por ello que recibe a personas de Nadadores, Cuatro Ciénegas, Ocampo, Lamadrid, Sacramento, Abasolo y ejidos de los mismos y hasta gente de Monclova y Múzquiz.

“El programa es para la población más marginal, la que no tiene recursos porque la atención es gratuita, aquí no se cobra ninguna cuota, el servicio lo seguimos otorgando desde rayos “X”, farmacia, archivo clínico y de hospitalización”, dijo.

Hay la posibilidad de que se construya un nuevo hospital en San Buena.

Los consultorios se encuentran al exterior del inmueble, uno es dental, especialidades, área de salud ginecológica y consultorio de embarazo de alto riesgo los cuales cuentan con equipos más necesarios.

“El Presidente de la República nos va dar todo el apoyo para reparar la clínica y posiblemente nos hagan otro hospital nuevo, existen muchas posibilidades, se haría la reconstrucción de este y muy probable que se haga otra unidad nueva, ojala que sí”, agregó.