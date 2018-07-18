Autoridades resguardan a niño que tenía relaciones con trailero en Coahuila

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) puso en resguardo a un menor de 13 años de edad que fue localizado por la Policía Federal durante una revisión a un tracto camión que era tripulado por un hombre de 38 años de edad, quien informó que el menor era su novio.

Los efectivos ubicaron la pesada unidad en el kilómetro 203+750 de la carretera 57 México-, en el tramo Puerto México-Ojo Caliente en Arteaga.y se desplazaban procedentes decon destino a. La Pronnif informó que presuntamente se le podría haber, a la integridad, libertad y a la seguridad. Dentro de las primeras investigaciones, en el dictamen médico de integridad física establece que dilatación anal por relaciones continuas y recientes.y se dará vista al Ministerio Público Especializado. No existía reporte de desaparición del adolescente, sin embargo, como parte del plan de restitución se localizará a sus padres para verificar la posibilidad de efectuar la reunificación familiar.