Autoridades resguardan a niño que tenía relaciones con trailero en Coahuila

COAHUILA
La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) puso en resguardo a un menor de 13 años de edad que fue localizado por la Policía Federal durante una revisión a un tracto camión que era tripulado por un hombre de 38 años de edad, quien informó que el menor era su novio.
Los efectivos ubicaron la pesada unidad en el kilómetro 203+750 de la carretera 57 México-Saltillo
, en el tramo Puerto México-Ojo Caliente en Arteaga.
Ricardo Javier de 38 años fue asegurado por los agentes por el delito de sustracción de menores
.
Samuel de 13 años iba en el asiento del copiloto
y se desplazaban procedentes de San Luis Potosí
con destino a Nuevo Laredo
, Tamaulipas
.
La Pronnif informó que presuntamente se le podría haber vulnerado el derecho de tener un desarrollo integral, a vivir en un ambiente sano, una vida libre de violencia
, a la integridad, libertad y a la seguridad.
Dentro de las primeras investigaciones el adolescente manifestó que viajaba con él por decisión propia
, en el dictamen médico de integridad física establece que dilatación anal por relaciones continuas y recientes.
Samuel será sometido a una valoración psicológica
y se dará vista al Ministerio Público Especializado.
No existía reporte de desaparición del adolescente, sin embargo, como parte del plan de restitución se localizará a sus padres para verificar la posibilidad de efectuar la reunificación familiar.