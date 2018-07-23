Busca SIMAS Castaños pertenecer al Consejo

DIANA ORTIZ / LA VOZ

CASTAÑOS, COAH.- Tras asegurar que desde hace mucho tiempo busca la integración de SIMAS Castaños al comité de SIMAS Monclova-Frontera, el alcalde Enrique Soto Ojeda destacó que reciben constante asesoría del gerente Mario Zamudio con lo que han aplicado acciones concretas en la búsqueda de mejorar el servicio de agua en su municipio.

“La verdad yo ya he solicitado constantemente al SIMAS que se incluya Castaños, lo intentaremos de nuevo”, dijo el Presidente Municipal.

Enrique Soto Ojeda, presidente municipal de Castaños.

Lo anterior, debido a que el Presidente de la CMIC en Monclova, Ricardo Gutiérrez González declaró a La Voz de Monclova, la necesidad de que se integre Castaños al comité regional de aguas y saneamientos.

El alcalde Enrique Soto destacó que hay muchas acciones que se realizan bajo la orientación y experiencia de Mario Zamudio gerente del SIMAS Monclova-Frontera quien siempre se ha mostrado dispuesto a apoyarlos.

Sostuvo que por lo pronto se realizó ya bajo su asesoría la reparación de la línea general en al menos 60 metros lineales.

Y mencionó que hay otros proyectos que buscan aterrizar con apoyo del sistema.