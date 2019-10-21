Buscan en 2 estados a estudiante del Tec

La Fiscalía General del Estado colabora con las autoridades de Nuevo León en la búsqueda del joven monclovense, Raúl Saldaña Zertuche, desaparecido desde el pasado jueves 17 de octubre en Monterrey.

El padre, Raúl Saldaña, comentó que hasta el momento nadie se ha comunicado para dar información del paradero de su hijo, quien tiene cuatro años viviendo en Monterrey y es estudiante del Tecnológico.

Mencionó que su hijo es una buena persona que no se mete en problemas, por lo que espera que no sea víctima de la comisión de un delito.

El pasado fin de semana, la Fiscalía emitió un reporte de búsqueda derivado de la desaparición del joven Raúl Ignacio Saldaña Zertuche, de 23 años de edad.

Se informó que tuvieron contacto con él por última vez el jueves 17 de octubre a las 19:55 horas en la colonia Los Doctores en Monterrey, Nuevo León.

Fuentes cercanas a la Fiscalía informaron que la última persona con la que Raúl tuvo contacto fue una joven identificada como Joy “N”, por lo que se presume puede tener relación con la desaparición del joven.

Lee también: Fallece una bebé broncoaspirada

En el reporte de búsqueda que ya circula por las redes sociales se especifica que tiene el cabello largo, lacio y negro, es aperlado, ojos café, nariz recta, boca grande, mide un metro con 66 centímetros, complexión media y como seña particular tiene una cicatriz de 15 centímetro en la pierna izquierda.

Su familia mantiene abiertas las líneas de comunicación para recibir información de su paradero.