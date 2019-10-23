Cae a pedazos fachada de ‘presi’ en Nadadores

NADADORES-COAH.- La fachada de la Presidencia Municipal representa un riesgo para las personas, debido a que está hecha de tablaroca se está deprendiendo a pedazos mientras que los ladrillos que tiene incrustados se han ido cayendo.

La obra fue hecha con yeso y cartón y no de concreto, supuestamente para que el gobierno municipal se ahorrara recursos y ahora por las lluvias y vientos que se han ido registrando representa un peligro latente para la integridad física de los ciudadanos que acuden a hacer un trámite o bien para los mismos empleados del municipio.

Así se encuentra el muro.

En el 2016 se realizó la fachada en la administración del ex alcalde Ismael Aguirre pero en los últimos años no se le ha dado algún mantenimiento por el actual Gobierno de Abraham González es por ello que hoy el deterioro es muy visible.

Manuel de Jesús García, director de Obra Pública, señaló que el material del que está echó el exterior del edificio público está expuesto al sol, lluvia y viento y eso ha causado los daños, sin embargo se prevé una rehabilitación aunque no mencionó para cuándo pudieran realizarla.

“La pintura se está cayendo, la tablaroca se humedece y se empieza a descarapelar y a decir de los muros se escucha el hueco”, dijo.

Los ladrillos han ido desprendiéndose y aunque no han lesionado a ninguna persona, quienes ingresan a diario a la presidencia se exponen a que les caiga en la cabeza una piedra de la fachada.