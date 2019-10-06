Caen 3 pipas con huachicol

Realizaron autoridades dos operativos

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Seguridad de Coahuila informó que en dos acciones implementadas por elementos policiacos se dio un duro golpe al robo de hidrocarburos, en un operativo realizado a un costado de la Carretera Federal 40 Torreón-Saltillo, pasando la caseta de cobro La Cuchilla, a Saltillo, se logró el aseguramiento de 3 camiones pipa, de la marca Volvo, y una camioneta tipo pick up. Los 4 vehículos con reporte de robo.

Durante el operativo se logró la detención de dos personas. Uno de ellos que actuaba como perforador de los ductos, y el otro quien los soldaba una vez cometido el robo.

En el segundo operativo, se detectó y aseguró una toma clandestina en el ejido “Talía”, en el kilómetro 202+300 de la Carretera Federal 40, tanto detenidos como vehículos y demás evidencia asegurada fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.