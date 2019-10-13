Casi extintos candelilleros

CUATRO CIÉNEGAS-COAH.- Candelilleros y sus familias están abandonado los ejidos debido a que dejaron de vender su producto y al desempleo que se vive en el municipio, informó Armando Villa Sánchez, presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Manifestó que solamente en Estanque de León vivían 130 familias y ahorita han quedado alrededor de la mitad.

Armando Villa Sánchez, presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Aunque la organización que dirige les llevaba despensas y otros apoyos en lo que alguno de los gobiernos hacia algo para que volvieran a vender la cera al no ver alguna respuesta ya por varias meses decidieron emigrar a otro lugar.

La situación por la que atraviesan aproximadamente mil 700 candelilleros es difícil y es que llevan más de cinco meses sin tener ventas y a pesar que costaba 85 pesos la cera y le bajaron el precio hasta 30 pesos tampoco logran que alguien les compre.

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Comentó que la alcaldesa Yolanda Cantú les prometió que habría soluciones pero se olvidó y no solo de ellos, sino todo el sector campesino pues si bien el ejido Lucio Blanco, Cuates de Australia, Palomas y otros, ningún apoyo han recibido, ni siquiera el de semilla de avena que es el que está vigente en todos los municipios. Señaló que desconoce a qué se debe que ni siquiera los tres compradores se acercaron a la candelilla pero se requiere tomar medidas urgentes que beneficien a los productores quienes también por años han tenido el deseo de que se haga una asociación que los represente y que los ayude a vender la candelilla en otros países como contar con seguro social y una pensión.