Celebra Conalep su 13 aniversario

FRONTERA., COAH- Con gran júbilo, mariachi, danzas folclóricas, pastel e invitados especiales, el Conalep Frontera festejó sus primeros 13 años de fundación, los cuales los impulsan a seguir comprometidos con la educación y formación de profesionales técnicos que puedan salir a laborar en las empresas o seguir con sus estudios en las mejores universidades de México.

El Director del plantel José Cerda dijo que son muchos los logros obtenidos en cuanto al aspecto académico, infraestructura, mediciones de eficiencia terminal, aumento en promedio final de los estudiantes y disminución de los índices de deserción escolar.

Dijo que para la institución seguirá buscando beneficios por medio del Gobierno del Estado que ha tenido a bien apoyarlos en cuanto a la infraestructura del plantel, ya que se cuenta con la construcción de un aula multiusos, la cual estará totalmente equipada con aula didáctica e imagen en 3d virtual, libros digitales, pizarrón electrónico, pantalla, proyector, lap top y espacio para 572 alumnos.

Explicó que tan solo en este proyecto de beneficio para la institución se invirtieron 1 millón 400 mil pesos, los cuales serán ampliamente aprovechados por los estudiantes, quienes tendrán nuevas formas de estudio y de realización de proyectos con nuevas tecnologías.

Comentó que se están realizando gestiones con el ingeniero Alfio Vega de la Peña para iniciar con el mejoramiento de canchas y espacios deportivos, con los que se apoyará a los estudiantes para mejorar su condición física.

“Los directivos de las universidades vienen a ofrecer sus espacios para nuestros estudiantes porque saben que están siendo parte del modelo mexicano de formación dual, el cual les permite obtener nuevos aprendizajes en empresas de talla internacional como Nexus, Nemak, Teksid y proyectos especiales, donde realizan sus prácticas como técnico aprendiz, lo que les permite salir bien preparados”.