Colocarán paneles solares en ejidos

OCAMPO, COAH.- Dentro de los proyectos iniciales que llevará a cabo la alcaldesa electa, Laura Mara Silva Fernández, está la colocación de paneles solares en los ejidos para que se abastezcan de energía en sus hogares, para la comunicación y la creación de empresas de maquila a domicilio.

Dos de las muchas peticiones que le hicieron cuando andaba en campaña y que son necesarias para que las familias tengan una mejor calidad de vida por lo que dijo que se pondrá de acuerdo con el cuerpo edilicio a fin de iniciar los trámites correspondientes.

Explicó que por lo que respecta a los paneles solares, llevarán a cabo el levantamiento de un censo para determinar la cantidad exacta de artefactos que se requieren anticipando que esto es solo para los ejidos donde aún no hay energía eléctrica y que incluso los paneles servirán para la comunicación.

Es un mega proyecto costoso pero a la vez benéfico porque se busca acercar a la población lo más que se pueda a la mancha urbana.

En cuanto al proyecto de maquila en su casa, comentó que este consiste en buscar a amas de casa que no pueden o no quieren dejar solos a sus hijos para que ahí trabajen confeccionando adornos de acuerdo a la ocasión bien sea para Navidad, Día de las Madres, etc.

Los dueños de las empresas andan buscando personas que se animen a trabajar desde su casa a cambio de una buena remuneración, además de que los empresarios aportarán los insumos para la elaboración de los adornos.

Dijo que este es el inicio de la transformación del pueblo en donde todos trabajarán de manera activa para hacerlo aun mejor.