CON 65 MDP INICIAMOS EN PROGRESO ‘VAMOS A MICHAS’: RIQUELME

Progreso, Coahuila de Zaragoza.- La mezcla de recursos municipales y estatales permiten que a través del programa “Vamos a Michas”, que impulsa el Gobierno del Estado, se realicen obras de manera bipartita en Progreso por un monto de 65 millones de pesos, distribuidos en diferentes obras para la cabecera municipal y en sus comunidades rurales y 7 ejidos, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Acompañado del alcalde Federico Quintanilla Riojas, el Mandatario estatal firmó el pacto de trabajo en beneficio de la ciudadanía, donde plasmaron las acciones que vendrán a elevar la calidad de vida de los habitantes de este municipio.

Para ello, Riquelme Solís indicó que su Gobierno buscará la diversificación de fuentes de empleo con el arribo de nuevas empresas, para que las futuras generaciones tengan donde trabajar y no sea la extracción del carbón la única alternativa.

Precisó que la inversión que tiene el Municipio es sin precedente, porque es un plan ambicioso y en base a ello se tienen recursos de diversos fondos que se mezclan.

El compromiso del Estado, a través de un plan de infraestructura, incluye la petición social, porque así es el compromiso: Trabajar de la mano con los ediles.

Reconoció el trabajo que ha realizado el Congreso del Estado, que vela por mejores leyes que a Coahuila le favorecen.

Por su parte, el alcalde Quintanilla Riojas agradeció la ejecución de obras en proceso y otras ya terminadas, como las del campo de beisbol con pasto sintético en San José de Aura, y construcción del bulevar en el ejido San Alberto, sintiéndose contento de tener un gobernador que participa con los ayuntamientos para hacer de cada uno de los municipios mejores en sus servicios.

Dijo que hoy la respuesta está a la vista, con los proyectos que se transforman en obras con el apoyo estatal, porque han avanzado de manera conjunta en la inversión y se trabaja para que el próximo año la inversión municipal sea mayor y pueda llegar a los 35 millones de pesos.

La explicación técnica de las obras fue a cargo del Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado (SIDUM), Gerardo Berlanga Gotés, quien dio a conocer que entre las obras contempladas se encuentra la remodelación del local para alberge y capilla de velación en San José de Aura, incluyendo la rehabilitación del campo de fútbol en pasto sintético con sus accesorios, construcción del centro acuático y área recreativa, ampliación de vialidad de acceso en Avenida Juárez con Héctor J. González, pavimentación asfáltica banquetas de concreto, sustitución de tubería de agua, bacheo y alumbrado público led en diferentes partes del municipio.

Mientras en comunidades rurales 12 baños, 26 cuartos adicionales y la ampliación de vialidad y alumbrado público en el crucero de Pirineos entronque con Carretera Federal 57, entre otras.

Blanca Zamora Rivas, comerciante del municipio, agradeció al Gobierno del Estado las acciones que dieron a conocer y vienen a cambiar la imagen de calles y paseos públicos, además de áreas deportivas, con la participación y el apoyo que el Gobernador les hace llegar, porque así los ediles llevarán obra en cada uno de los sectores.

“El gobernador Miguel Riquelme es bienvenido a Progreso”, expresó.

Posteriormente procedieron a realizar la firma del convenio, plasmando sus firmas, con lo que se sella así la alianza Municipio y Estado a través de “Vamos a Michas”.

En este evento el Mandatario estatal reiteró su compromiso con la Región Carbonífera para fortalecer la economía, y expuso que seguirán tocando puertas ante la Federación para que el tema del carbón, que es una fuente de empleos, siga adelante, y para ello continuarán las negociaciones con la Comisión Federal de Electricidad, exigiendo que la economía regional se mantenga en pie y se compre el carbón que se produce en Coahuila, abriendo espacios a los productores coahuilenses, que son quienes dan trabajo.

De esta forma se permite que las familias tengan el ingreso para atender las necesidades del hogar.

Acompañaron al Gobernador en el presídium, Rosa Nilda González Noriega, diputada local; Jesús María Montemayor Garza, Director estatal ICIFED, y Guadalupe Arana, Presidenta del DIF Municipal.

ENTREGAN PATRULLAS

En esta gira trabajo se fortaleció el rubro de la Seguridad Pública, al llevar Riquelme Solís a la Policía dos patrullas totalmente equipadas, entregando las llaves a los elementos de la corporación, con lo que fortalece la cobertura en zona rural y en la cabecera municipal, garantizando así la paz y tranquilidad que las familias demandan.

Destacó que se han entregado a la fecha en su gestión administrativa más de 150 unidades en las cinco regiones del estado.

Recibieron las llaves de manos del Gobernador y del edil Federico Quintanilla Riojas, el Director de Seguridad Pública Municipal, Heraclio López Ronquillo, y el oficial José Juan Rangel Menchaca.

El Mandatario estatal expuso que el reforzamiento de la seguridad es un factor fundamental, y la coordinación con las autoridades estatales que permite mayor cobertura viene a ser un gran complemento.

Esto facilita un trabajo en conjunto entre las diversas corporaciones para el combate a la delincuencia, puntualizó, y se refrendó el compromiso de mantener un estado seguro, que lo ha convertido —con la participación de su sociedad— entre las más seguras del País.

Prueba de ello es la firma de convenios con los estados vecinos para combatir la delincuencia en nuestras fronteras limítrofes con Durango y Chihuahua.

De tal forma que con unidades nuevas y uniformados será más fácil acudir al llamado de la ciudadanía.

En este evento, el alcalde Quintanilla Riojas agradeció el apoyo de las dos unidades que llegan a mejorar la operatividad de la Policía y mejorar la seguridad de sus habitantes, al no escatimar esfuerzos en seguridad.