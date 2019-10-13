Concluyen curso de cruces en el ‘8’

FRONTERA, COAH.- En el centro comunitario del Ejido 8 de Enero hicieron la presentación de los trabajos que realizaron las alumnas del curso de elaboración de cruces y flores, que les ofreció el DIF Frontera que bien dirige la presidenta honorario Martha Zinnia Beltrán de Siller.

Fue de parte de la dirección de la Instancia de la Mujer a cargo de Martha Ríos, darles la capacitación.

Como se acerca la celebración por el Día de Muertos, el curso es con la finalidad de que mas mujeres obtengan ganancia con los arreglos de cruces y flores que aprendieron en este curso.

Se hizo la demostración de la calidad de trabajos que aprendieron hacer, felicitándolas de parte de la directora del DIF, Cristina Cárdenas.