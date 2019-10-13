Conmemoran en San Buena Descubrimiento de América

San Buenaventura, Coah.- La alcaldesa Gladys Ayala Flores junto a funcionarios municipales conmemoraron el Descubrimiento de América en Plaza Principal acompañados de todas las instituciones educativas.

En el evento cívico dirigido por la preparatoria Cecytec “Francisco Coss” presentaron una reseña histórica por el “Día de la Raza” al señalar el encuentro de dos mundos cuando el navegante genovés Cristóbal Colón descubre la isla llamada San San Salvador hoy Islas Bahamas al desembarcar de las tres carabelas de nombre La Niña, La Pinta y La Santa María que abrieron la ruta hacia el descubrimiento de América.

Participaron todos los centros educativos desde preescolar, primarias, secundaria y preparatoria de San Buenaventura.

Los alumnos del Cecytec San Buenaventura dirigieron con la escolta y banda de guerra los honores a la bandera además detallaron a los demás estudiantes los hechos históricos del 12 de Octubre de 1492.

Por su parte la alcaldesa Gladys Ayala felicitó a los maestros y alumnos por asistir a la Conmemoración del 527 Aniversario del Descubrimiento de América en la explanada de la Plaza Principal, ya que es una fecha que se debe recordar y aún siendo fin de semana se cumplió con la responsabilidad escolar.

A la vez Gladys Ayala destacó que cada 12 de octubre se conmemora “El Día de la Raza” desde el siglo pasado donde se resalta la fusión de razas que nos ha dado una nueva identidad tanto cultural, social y religiosa, resultado del encuentro entre los pueblos indígenas de nuestro México, continente de América y los colonizadores españoles, además del patrimonio cultural hispanoamericano.

La Presidencia Municipal a través del departamento de Educación que representa la regidora profesora Olivia Méndez es seguir fomentando la cultura Mexicana, sus valores, tradiciones o antecedentes por el compromiso de fomentar la historia.

Al final la alcaldesa Gladys Ayala realizó el izamiento a la bandera de México en el Asta Monumental de la plaza principal y al mismo tiempo las escoltas hicieron lo propio.

Participaron Cecytec, CBTA 202, Secundaria Andrés S. Viesca, CEUC, primarias Año de Juárez, Revolución, Emilio Carranza, Margarita Maza de Juárez, 16 de Septiembre, Ricardo Flores Magón, Lic. Miguel Cárdenas, Venustiano Carranza, General Lucio Blanco, Francisco I. Madero, Benito Juárez, Dr. Ruperto Del Valle y General Ignacio Zaragoza además del Jardín de Niños Amado Nervo y Emiliano Zapata.