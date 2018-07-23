Contrata Joyson a gente discapacitada

Frontera, Coahuila.- Joyson Safety Systems es una empresa incluyente, por lo que no dudaron en realizar las gestiones necesarias para incluir en sus actividades a 15 personas con alguna discapacidad

Luego de la gestión de las autoridades municipales, la empresa Joyson Safety Systems (antes Takata) integró a su plantilla laboral a 15 personas discapacitadas de Monclova y Frontera.

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El alcalde Florencio Siller Linaje se reunió con el gerente de la planta Alonso Lumbreras Garza, con el gerente de Recursos Humanos Margarito Loza y el superintendente de Recursos Humanos Fernando Cerro, para formalizar la contratación de los ciudadanos.

Posteriormente realizaron un recorrido por las instalaciones de la empresa que se ubica en el libramiento Carlos Salinas de Gortari en conjunto con la directora de Fomento Económico Yazmín Asís García.

Los servidores públicos destacaron que Joyson Safety Systems es una empresa incluyente por lo que no dudaron en realizar las gestiones necesarias para incluir en sus actividades a 15 personas con alguna discapacidad.

“Los directivos ponen el ejemplo de inclusión, de dar oportunidades a quienes tienen muchas ganas de trabajar, les damos las gracias por atender las peticiones”, comentó el alcalde Florencio Siller, quien dio a conocer que la empresa acondicionó una línea especial para estos nuevos trabajadores.

Asimismo destacó las acciones de la dirección de Fomento Económico para ser enlace entre las empresas y los ciudadanos fronterenses que buscan una oportunidad de empleo para apoyar a sus familias y demostrar que son capaces de desarrollar actividades productivas.