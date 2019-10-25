Contratan en Ciénegas proveedor fraudulento

Cuatro Ciénegas-COAH.- El Gobierno Municipal que preside Yolanda Cantú Moncada contrató a un proveedor fraudulento al cual le pagó una importante cantidad de dinero a cambio de que le surtiera material de construcción que se vendería a bajo costo en Cuatro Ciénegas, pero debido a que nunca les entregó el material ahora decenas de familias tienen esperando desde hace tres meses su cementó, varilla, tinacos y bloques que ya pagaron.

Víctor Hugo Macías Hernández, ex regidor de Frontera.

Víctor Hugo Macías Hernández, ex regidor en el ayuntamiento del Municipio de Frontera es quien cometió la estafa, por lo que el director de Desarrollo Social, Héctor Castañeda y el regidor Jesús René Arredondo lo denunciaron en el Ministerio Público, este último funcionario le hizo una compra de manera particular.

El fraude asciende a los 300 mil pesos, incluyendo a las denuncias de los ciudadanos y la de los cinco servidores públicos.

El ayuntamiento contactó a Víctor Macías para la compra de materiales haciéndole pagos importantes para así beneficiar a la comunidad con material de construcción.

Macías Hernández se comprometió hacer la entrega en un plazo de 8 días, pero hasta el día de hoy ya pasaron 3 meses y no ha entregado ni materiales ni el dinero.

MÁS FUNCIONARIOS DEFRAUDADOS

Tres denuncias más harán empleados de la actual administración, entre los que se encuentra el director de Educación y Deportes ya que ellos le hicieron la compra de materiales por la cantidad de 47 mil pesos para un proyecto personal.

Dos ciudadanos le hicieron compras de 15 y 18 mil pesos y hasta la fecha tampoco les ha entregado los bloques y otro material que le solicitaron.

El exhorto que se hace a la población en general es que no sigan creyendo en Víctor Hugo Macías Hernández ya que aún sin descaro alguno se sigue anunciando como proveedor de materiales a bajo costo.