Convertirán a Nadadores en Pueblo Mágico

NADADORES COAH.- El Cabildo en pleno aprobó la ejecución del proyecto del Centro Histórico, el cual fue mostrado en planos que en su momento los aceptaron representantes de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Proyectos encaminados a convertir este lugar en Pueblo Mágico.

Estamos trabajando en el proyecto de convertir esta localidad en Pueblo Mágico, dijo el secretario del Ayuntamiento, Julio César Benítez Sánchez.

Los presentes firmaron la declaratoria del Centro Histórico que incluyen la Alameda Lucio Blanco, la alameda Benito Juárez y la plaza principal.

Además se determinaron y aprobaron las áreas protegidas siendo en este caso la capilla de San Antonio de Padua en el ejido Villa de Bucareli, la Alameda Lucio Blanco y la Estación de Ferrocarril, espacios que en su momento serán habilitados y embellecidos.

Julio César Benítez Sánchez, secretario del Ayuntamiento, dijo que ya se iniciaron las pláticas con el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Luis González Arocha, quien se comprometió a apoyarlos hasta donde sea posible para que este proyecto sea una realidad.

“La comunidad tiene muchas cosas que ofrecer, pero destacan los parajes naturales por ese motivo estamos trabajando para ubicarlos, hablar con las personas que viven cerca y ver la manera de enlistarlos para que sean considerados importantes ya que pueden atraer personas que gusten de practicar algunas disciplinas deportivas o simplemente pasear”, dijo el entrevistado.

Agregó que este es un proceso que se lleva tiempo pero que cumplirán fielmente con cada paso, además de buscar la manera de hacerse de la infraestructura.