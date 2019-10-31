Convive Seguridad Pública del Estado con ñiños de Casa Hogar

Los elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila acudieron a la Casa Hogar “Vida de Amor” para convivir con niños y adolescentes, a quienes les regalaron dulces reunidos entre los propios elementos.

Ya más tarde, en esta noche de Halloween, hicieron recorrido con esta acción de acercamiento social por algunas colonias populares de todo Coahuila, donde disfrazados de súper héroes y luchadores, arrancaron sonrisas de los más pequeños, y sin duda, también de sus padres; a la vez que se aseguraron que el festejo fuera seguro para los pequeños.