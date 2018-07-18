Corren a intendente por foto con candidato

SACRAMENTO, COAH.- Despues de doce años de laborar como intendente en la Escuela Media Superior a Distancia, Jesús Mario Valadez Navarro fue despedido repentinamente sin darle una explicación.

Con voz entrecortada ante la impotencia de haberse quedado sin trabajo Valadez Navarro narró que él es uno de los fundadores del plantel y que nunca había tenido problemas, sin embargo después del proceso electoral todo cambió pues fue revanchismo lo que le aplicaron ya que una mañana se presentó la apoderada jurídica estatal Diana Rosa Rodríguez Medelez y le dijo que estaba despedido.

“Cuando le pregunté porqué me despedía, ella contestó con prepotencia que solo cumplía órdenes superiores y que eso era todo, sin embargo antes de que eso pasara hubo una persona que me llamó por teléfono para anticiparme que me iban a correr de mi trabajo porque había fotos mías con los candidatos cuando andaban en campaña y yo por educación los atendí a todos pero eso no les gustó a los jefes y en represalia me dejaron sin trabajo”, dijo.

Jesús Mario Valadez Navarro es originario de Lamadrid donde actualmente vive y que fue en uno de esos días en que los candidatos acudían a las pulgas donde se tomaron varias fotos con los paseantes, dijo eso es algo que no pudo evitar por educación pero que lo tomaron a mal.

Me preocupa perder mi plaza de intendente, tengo una niña que apenas va a primero de primaria y con 49 años encima no es fácil conseguir trabajo además no puedo perder el que tengo ya que de eso dependemos; comentó.