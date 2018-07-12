‘Corrí a gente floja, y todavía faltan más’

ABASOLO, COAH.- “Sí corrí a dos empleadas, una por floja y la otra porque hablaba mucho, además no se descarta la posibilidad de que las bajas continúen, todo depende de cómo se comporte el personal”, afirmó la alcaldesa Herlinda García Treviño.

Ante el rumor de que los despidos continuarán en el interior de la Presidencia Municipal, García Treviño reconoció que esto puede darse de un momento a otro, sin embargo se desconoce el número de empleados que queden fuera.

Enfatizó que en el interior de la Presidencia hay traidores que le dieron la espalda en el pasado proceso electoral donde perdió la Alcaldía, sin embargo y contra todo lo que se diga continuará con su proyecto de trabajo que es de mucho beneficio a la población.

“No sé cuántos son los que causará baja, continuó diciendo, pero es un hecho que a raíz de la traición de que fui objeto de parte de algunos empleados no queda más que hacer una depuración para acabar con el problema y que se quede el personal que en verdad quiere trabajar”.

Condenó a la militancia panista de ser los causantes de tanta versión que circula en las redes sociales ya que en tanto ellos están callados los de enfrente hacen y dicen muchas cosas que los perjudican.