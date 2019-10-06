Cumple DIF sueño de Mónica Lizeth

FRONTERA, COAH.- Con el esfuerzo de todo el equipo del DIF Frontera que bien dirige la presidenta honoraria Martha Zinnia Beltrán de Siller, celebraron los 15 años de Mónica Lizeth, una joven que acude al grupo de personas con discapacidad.

La participación de la directora del DIF, Cristina Cárdenas Rojano, se hizo esta fiesta muy especial.

Los invitados fueron todos los amigos de Mónica Lizeth que asisten al grupo de personas con discapacidad.

Bailaron toda la tarde y se divirtieron con la fiesta que la primera dama organizó, agradeciendo a su equipo por el esfuerzo para lograr exitosamente la celebración.

La familia de la festejada reconoció el apoyo tan noble de parte de la señora Martha Zinnia, quien siempre está al pendiente de los niños y jóvenes con capacidades diferentes.