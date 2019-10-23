Detienen a mujer que intentó arrojar a su hija de 2 años desde un puente en Monterrey

La mujer, identificada como, Yaresi Marisol, de 25 años de edad, fue detenida en el cruce de Bernardo Reyes y Francisco Javier Echeverría.

Trascendió que la madre de familia habría sostenido una discusión con su pareja y por este motivo fue que decidió atentar contra la vida de la menor

De acuerdo con un comunicado de la corporación municipal, los policías realizaban labores de prevención y vigilancia, cuando fueron alertados por una persona que observó a la presunta arriba de un puente peatonal con su hija de 2 años de edad, sentada en los límites de protección.

Los elementos policiacos actuaron de manera sigilosa y se acercaron para evitar que la menor sufriera una caída y le arrebataron a la niña.