Contactanos
Coahuila

Detienen a mujer que intentó arrojar a su hija de 2 años desde un puente en Monterrey

Por Agencia - 23 octubre, 2019 - 01:27 p.m.

Una mujer que sostenía a su hija en brazos y que amenazaba con lanzarla desde un puente peatonal por un problema con su pareja, fue detenida por oficiales de la Policía de Monterrey, en la colonia Industrial.

La mujer, identificada como, Yaresi Marisol, de 25 años de edad, fue detenida en el cruce de Bernardo Reyes y Francisco Javier Echeverría.

Trascendió que la madre de familia habría sostenido una discusión con su pareja y por este motivo fue que decidió atentar contra la vida de la menor

De acuerdo con un comunicado de la corporación municipal, los policías realizaban labores de prevención y vigilancia, cuando fueron alertados por una persona que observó a la presunta arriba de un puente peatonal con su hija de 2 años de edad, sentada en los límites de protección.

Los elementos policiacos actuaron de manera sigilosa y se acercaron para evitar que la menor sufriera una caída y le arrebataron a la niña.

De inmediato, la mujer fue detenida y la menor llevada al DIF Capullos, en donde la mantendrán a resguardo, hasta aclarar la situación.

Se informó que presuntamente, la madre de familia tuvo una discusión cerca del sitio con su pareja, motivo por el cual amenazaba con arrojar a su hija.

La mujer detenida fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, por el delito de violencia familiar.

Con información de Info7 /VANGUARDIA

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados