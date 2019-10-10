Disfrutan aficionados de San Buena Copa Zaachila

San Buenaventura, Coah.- La alcaldesa Gladys Ayala Flores felicitó a la directiva de Acereros del Norte por llevar a los aficionados de San Buenaventura la Copa Zaachila ya que siguen celebrando su triunfo en la Serie del Rey 2019.

“Los aficionados del béisbol disfrutamos la visita de Copa de los Campeones.Gracias al Lic. Gerardo Benavides y la empresa Acereros del Norte por compartir de esta forma la Copa de la Serie del Rey” posteó la edil.

Familias completas, clubs de béisbol y niños se dieron cita en la Plaza Principal o Súper Gútierrez donde se tomaron la foto del recuerdo con la Copa de Acereros.

Algunos de los aficionados adultos mayores comentaban que por años estuvieron esperando ese anhelado triunfo y por ello no podrían dejar pasar la oportunidad de ir a la foto con la Copa del Rey de los Deportes al señalar que en sus años de juventud hasta rentaban transporte o se cooperaban la gasolina para ir con los amigos al estadio Monclova.

“Hay amigos que el béisbol y los Acereros fueron parte de su economía porque vendían quinielas o hacían diversos negocios en la temporada y los recordamos con gusto al ver la copa” expresaban los aficionados mayores.