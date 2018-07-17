Dispara ocupación Feria de Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS COAH.- En un noventa por ciento se encuentra la ocupación hotelera con motivo de la Feria de la Uva que iniciará el próximo jueves 26 de julio con la llegada de la reina al pueblo, evento que espera recibir alrededor de 20 mil visitantes.

El Presidente del Comité Central de la Feria de la Uva edición 84 Sergio Zúñiga Torres informó que el evento tendrá una duración de diez días en los cuales habrá festejos encaminados a divertir a las familias.

Sergio Zúñiga Torres, presidente del Comité Central de la Feria de la Uva.

Ante todo comentó que los recursos que aportaron las candidatas se destinaron para la Casa del Peregrino siendo Ytana quien entregó un millón 44 mil pesos y Daniela quien entregó un millón 175 mil 810 pesos para la Casa de la Cultura siendo esta última la ganadora del cetro y corona.

Fue un gran esfuerzo el que hicieron las candidatas ya que el móvil es una causa noble que beneficiará a todo el pueblo, apuntó.

Respecto a la cartelera de actividades que realizarán está la llegada de la reina al pueblo que tendrá lugar el 26 de julio por la tarde, la coronación en las instalaciones de la feria el 27 de julio siendo el cantante Bebeto quien amenice el evento.

El domingo 29 a las doce del mediodía la misa de acción de gracias de parte de la reina y su séquito asi como el pueblo en general está invitando, y la cabalgata, el miércoles uno de agosto se llevará a cabo la coronación del Adulto Mayor, también en las instalaciones de la feria, cerrando el cinco de agosto con otra cabalgata.

Esperamos contar con muchos visitantes ya que la consigna que tenemos es que el evento sea familiar para que todos acudan a disfrutarlo.