"El Tigre sigue firme y la candidatura es nuestra" asegura Ricardo Mejía

"Pase lo que pase, el Tigre sigue firme. Yo voy a estar en la boleta electoral y tu vas a votar en la boleta por el Tigre, que estará en el casillero del PT", señaló Ricardo Mejía Berdeja, aún abanderado del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila, órgano político que en las próximas horas de este martes, podría sumarse a Morena.

En una jugada política que se veía venir, la mañana de este martes 30 de mayo, los líderes nacionales de Morena y del Partido del Trabajo convocaron a una rueda de prensa conjunta en la Ciudad de México, que se realizará a partir de las 13.00 horas en la que se anunciaría la declinación del PT en favor de la candidatura de Armando Guadiana Tijerina, abanderado del partido guinda.

Ante este escenario, en que el Partido del Trabajo dejaría solo a Ricardo Mejía Berdeja, el autonombrado "Tigre" explicó a sus simpatizantes y seguidores que él sigue firme como candidato, en virtud de que su nombre ya está impreso en las boletas electorales del próximo 4 de junio.

"Los candidatos, una vez registrados y habiendo sido aprobadas las candidaturas tenemos todos nuestros derechos, que nadie te confunda. El voto por "El Tigre" es un voto valido", señaló Ricardo Mejía.

El político originario de Torreón Coahuila, invitó a las personas que simpatizan con su proyecto político a ejercer su derecho ciudadano del voto el próximo domingo 4 de junio:

"Invitemos a todos y a todas, sin importar colores de partido. A todos los coahuilenses que rechazan la corrupción y la imposición a votar por el candidato del pueblo".

Cabe señalar que este movimiento político se registra a 5 días de las elecciones en Coahuila, y se presenta luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le exigió el pasado 25 de mayo a Ricardo Mejía Berdeja deje de utilizar su nombre y su imagen para conseguir votos para su candidatura.

En la conferencia de prensa Mañanera del 25 de mayo, el presidente dejó en claro lo que opina de Ricardo Mejía Berdeja:

"Ese es un acto de deshonestidad, es engañar a la gente. Como voy a estar yo apoyando a alguien que pone por delante su interés personal y no está pensando en el interés general que nosotros defendemos, que es el interés público", dijo textualmente el también líder moral de Morena.

Asimismo, dejó en claro que é no tiene nada que ver políticamente hablando con Ricardo Mejía Berdeja, al asegurar:

"Quiero aclarar que yo no tengo relación con Ricardo Mejía. No tengo relación, aquí estaba con nosotros y se fue, sin decir adiós. No quiero que se use mi nombre porque no tengo relación con él. Se me hace un acto de deshonestidad de él estar utilizando mi nombre para una campaña, cuando yo no tengo relación con él".