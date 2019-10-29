EL TURISMO SE FORTALECE EN COAHUILA: MARS

Ciudad de México.- Coahuila expone lo mejor de su riqueza natural, gastronómica, cultural e histórica en el Senado de la República, en una muestra que hoy puso en marcha el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien destacó que la entidad se ve fortalecida en su economía con un turismo dinámico y fuerte.

Al inaugurar la exhibición, acompañado de la señora Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila; de la Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del Estado, Guadalupe Oyervides Valdez, y de la senadora por la entidad Verónica Martínez García, el Gobernador afirmó que Coahuila transita hacia una ruta más consolidada en la industria del turismo, sector en el que hay inversiones superiores a los mil 200 millones de pesos, que generan más de 3 mil empleos formales directos.

“En Coahuila, el turismo sigue creciendo y posicionándose como una industria sólida gracias a que tenemos seguridad y a que los empresarios confían en la entidad e invierten en diversos segmentos, como hoteles, restaurantes y servicios”, expresó el Mandatario estatal.

Dijo que el estado cuenta con un sector vinícola que le sigue apostando con la apertura de más bodegas y a una mayor producción de vino, con más de 4 millones de botellas al año.

La entidad cuenta con 23 bodegas en nueve municipios y 125 etiquetas dentro de la Asociación de Vinos de Coahuila .

Riquelme Solís refirió que Coahuila ha ganado más de 800 reconocimientos en su historia, recientemente el Premio Internacional de Excelencias Gourmet en España; además, añadió, cuenta con la Ruta de Vinos y Dinos, un producto turístico que tomó la ruta paleontológica con más de 72 millones de años de historia, y que a la fecha ha resultado un proyecto exitoso.

Asimismo, el Ejecutivo coahuilense resaltó que nuestra entidad obtuvo en días pasados 3 premios nacionales de 9 que se disputaron (Autoridad Municipal, Prácticas de Sustentabilidad y Atracción de Inversión) en el Primer Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos, a través de los municipios de Cuatro Ciénegas y Múzquiz. Coahuila compitió entre los 121 Pueblos Mágicos del País.

“Traer lo mejor de Coahuila a este recinto que guarda una historia de más de 3 siglos, es una gran oportunidad para el Turismo de nuestro estado; la exposición se compone por una muestra gráfica de las 5 regiones del estado, lo mejor de nuestros 7 Pueblos Mágicos, un pabellón de Vinos de Coahuila y el producto turístico de la Ruta ‘Vinos y Dinos’, que opera el Municipio de Saltillo, sostuvo el gobernador Riquelme.

La exposición “Riquezas turísticas y desarrollo de los Pueblos Mágicos de Coahuila” surgió a iniciativa de la senadora por nuestro Estado, Verónica Martínez García; está montada en el área del asta bandera y la terraza exterior de la Cámara Alta.

En su mensaje, la Secretaria de Turismo, Oyervides Valdez, mencionó que Coahuila es un destino que se posiciona y consolida rápidamente por su oferta turística diferenciada, por su condición de seguridad, la magia de sus Pueblos Mágicos, su historia, cultura y gastronomía.

“El gobernador Miguel Riquelme ha dado su total respaldo a los 7 Pueblos Mágicos de Coahuila y al turismo estatal, por lo que hoy el sector se encuentra más fortalecido y con un futuro alentador”, resaltó.

Subrayó el trabajo constante y en equipo con los 38 alcaldes, empresarios, sociedad civil organizada y la cadena de valor del turismo.

“Coahuila es el destino turístico más fuerte del norte de México, los resultados demuestran la sinergia de trabajo entre el Estado, los municipios y los involucrados en el sector”, finalizó.

Por su parte, la senadora por Coahuila Verónica Martínez puso en relieve su compromiso y trabajo por la entidad, por lo que a través de esta exposición busca reflejar los atractivos turísticos, los destinos y fortalezas de nuestro estado, que derive en una mayor captación de turistas de todo el País.

“Coahuila es una entidad grande, no sólo en territorio sino en sus bellezas naturales, en la calidez de su gente y en todos los atractivos turísticos que posee, y que juntos debemos promover en México y el mundo”, manifestó.

La senadora compartió el esfuerzo conjunto que desarrolló con la Secretaría de Turismo de Coahuila para concretar esta exhibición, que estará del 28 al 31 de octubre y en la que se espera una gran afluencia de visitantes.

Como parte de la campaña “Cambiando Vidas” e incentivando el turismo social, se expone también en el Senado el proyecto referente a la edición especial del Rosé Malbec 2019, que la Vinícola El Fortín, propiedad de Jesús María Ramón y familia, y el Grupo Reto Coahuila, dirigido por Liliana Elizondo, lanzaron para apoyar la lucha contra el cáncer en la mujer, una propuesta única en el País.

Asistieron como resultado de una gran convocatoria, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; senador Mauricio

Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Nacional; senadora Mónica Fernández Balboa, Presidenta de la Mesa Directiva; Antonio García Conejo, presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, alcaldes y legisladores de Coahuila.