Eligen Reina de la Feria de la Uva

Cuatro Ciénegas, Coah.- La noche del domingo 15 de julio del presente año se realizó el cómputo para conocer a la nueva reina de la Feria de la Uva, en donde las señoritas Ytana y Daniela estuvieron participando en la recaudación de fondos para diferentes proyectos.

Por su parte Ytana trabajó para la casa del Peregrino logrando recaudar $1 millón 44 mil pesos.

La noche del domingo 15 de julio del presente año se realizó el cómputo para conocer a la nueva reina de la Feria de la Uva.

Daniela quien representaba el Proyecto de la Casa de La Cultura, recaudó la cantidad de $ 1 millón 175 mil 810 pesos siendo ella la ganadora al obtener más fondos.

Las horas se hacían largas para los asistentes, pues históricamente el cómputo duró más de 7 horas, esto ya que uno de los sub comités presentó monedas, por lo que hizo que se perdiera mucho tiempo, por su parte el Comité Central de la Feria de la Uva pidió una disculpa al pueblo entero que en el transcurso de la madrugada esperaba conocer a la nueva reina.

El evento estuvo amenizado por la Internacional Banda Kañon y un mariachi de la ciudad de Monclova que hicieron que la gente pasara una noche agradable.

Cabe mencionar que estuvo presente el alcalde José Luis Fernández así como Sergio Zúñiga Vicepresidente del Comité Central y su real Majestad Verónica I reina de la Feria de la Uva 2017.