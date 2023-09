"Ellos le pusieron el pie en el pescuezo" MARS responde a AMLO

TORREÓN, COAH. - "La gente ya sabe quién les puso el pie en el pescuezo, lo digo de frente y clarito, fue el Gobierno Federal y de una manera muy burda", así lo expresó el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, con respecto a la problemática y crisis financiera que enfrenta la empresa Altos Hornos de México.

El mandatario estatal señaló que la federación no ha medido la verdadera problemática que está ahogando a AHMSA: "Piensan que solamente son cuatro mil empleos, pero de ahí dependían 50 mil familias; fueron ellos quienes suspendieron todo tipo de créditos a la acerera, a pesar de que no es la única que tiene adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, con PEMEX o con el Seguro Social".

Lo anterior lo señaló en respuesta al mensaje de la conferencia de prensa (la Mañanera) del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en la que mencionó que el Gobierno de Coahuila debe ocuparse de los trabajadores de la siderúrgica; sin embargo, AMLO afirmó que la postura en la presente crisis ha sido a favor del empresario Alonso Ancira.

"Se ve muy claro, quieren que se vaya Alonso Ancira, yo no lo estoy defendiendo, y que entren otras empresas a recapitalizar AHMSA, pero no estudiaron ese tipo de cosas y los trabajadores están conscientes de quién realmente les puso el pie en el pescuezo, lo pudo decir de frente y clarito Gobierno Federal, además con respeto", reiteró Riquelme Solís.

El gobernador de Coahuila dijo también que se ha impulsado el desarrollo y empleo para Monclova, pero no ha sido suficiente luego del daño que está haciendo la Federación a la Región Centro: "No han pensado en los miles de trabajadores, en el pasado proceso electoral, la gente les dijo también que saben quién los está madreando y quién realmente les puso el pie en el pescuezo; la mañanera funciona, pero no en Coahuila".

Por otra parte, Miguel Ángel Riquelme Solís expresó que Altos Hornos de México de igual manera adeudos con el Gobierno del Estado, no sólo con la Federación, pero "no los ahorca ni les corta el agua", al explicar que son más de 250 millones de pesos en pagos y del Impuesto Sobre la Nómina: "Nosotros los hemos apoyado, incluso con ayuda alimentaria y diversificando la economía, pero no es suficiente, lo que ha obligado a los trabajadores de AHMSA que abandonen Monclova y busquen empleo en otras partes del país, incluso en Saltillo y Ramos Arizpe, luego de que el gobierno federal sigue ahorita "ahorcando" a la empresa, queriendo que tenga un final fatal provocando un estallido social".