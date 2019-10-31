EN COAHUILA, LA SEGURIDAD ES EL PILAR FUNDAMENTAL: MARS

Lamadrid, Coahuila de Zaragoza.- El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, entregó 2 patrullas a los habitantes de Lamadrid, a quienes señaló que la seguridad es prioridad de su Gobierno.

Acompañado por el Alcalde de Lamadrid, Andrés Fernando Vázquez Garza, entregaron las llaves de los vehículos a los oficiales Jesús Alejandro Esquivel Menchaca y Juan de Dios Rodríguez Alvarado.

El Mandatario estatal refrendó el apoyo hacia los habitantes, destacando que se trabaja para que cada uno de los municipios del estado tenga la infraestructura necesaria.

“La seguridad es el pilar fundamental del desarrollo económico e integral de nuestras familias, favorece el arribo de nuevas inversiones, de ahí la importancia que los cuerpos policiales estén respaldados por el Mando Único, y cuando se requiera, están para brindarles el apoyo”, indicó.

Pidió a los 7 elementos de la corporación municipal de Lamadrid cuidar las patrullas, e hizo el compromiso de reforzarlos con más unidades, así como la certeza de que son respaldados por más de 3 mil policías del Estado.

Riquelme Solís señaló que en comunidades rurales la gente tiene el valor de decir cuando llegan personas sospechosas que no son de su ejido, como lo hacen los ciudadanos de los 38 municipios de Coahuila, para seguir siendo una entidad en paz, y se actúa en consecuencia.

Hizo referencia a la firma de colaboración que en materia seguridad se ha firmado con otros estados, como Nuevo León, Durango, Chihuahua y Tamaulipas, lo que fortalece un blindaje que da tranquilidad.

Indicó que en seguridad se trabaja también para que los oficiales respeten los derechos humanos de las familias, y se fortalecen las regiones con la instalación de las bases militares, lo que es un ejemplo de seguridad coordinada.

Añadió que el 30 de noviembre acudirá ante el Congreso del Estado a entregar su Segundo Informe de Gobierno, y posteriormente lo hará para los coahuilenses, para enterarlos de lo que se ha hecho en territorio estatal.

Refrendó el compromiso para seguir trabajando a lo largo de su gestión administrativa y el tiempo que aún tienen vigentes los alcaldes en función.

Por su parte, el alcalde Vázquez Garza agradeció la donación de las patrullas para mayor protección de la población, contribuyendo así para que el estado ocupe los primeros lugares de seguridad en el País, ya que hoy Coahuila es un importante destino que con seguridad favorece la llegada de nuevas inversiones.

Por su cuenta, el oficial Rodríguez Alvarado destacó que las nuevas patrullas que reciben permitirán dar mayor cobertura en la zona urbana y rural, dando tranquilidad a los vecinos.

Alma Rosa García, comerciante local, agradeció el beneficio de más patrullas, que les permitirá realizar su función de seguridad y a los ciudadanos sentirse más seguros porque cuentan con el apoyo del Gobierno Estatal, además agradeció las obras que ha traído a Lamadrid.

Finalmente, el gobernador Miguel Riquelme atendió a los habitantes de Lamadrid que se acercaron a realizar sus planteamientos.

El Mandatario estatal estuvo acompañado, además, por Francisco Saracho Navarro, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado, y Antonio Nerio Maltos, Director de CEAS.