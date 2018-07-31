En peligro de extinción la tortuga bisagra

Saltillo, Coahuila.- David es una tortuga bisagra habitante en la Poza de la Becerra que está en peligro de extinción. Es esta la razón por la que esta mañana en la bandeja de entrada de algunos ciudadanos apareció un mensaje: Soy David.

A través de una petición en Change.org ciudadanos han pedido apoyo debido a la falta de atención por parte de la Comisión Nacional del Agua.

“CONAGUA no ha respondido y el daño ecológico es severo, por lo que Pronatura Noreste ha demandado a CONAGUA ante los tribunales competentes. Este mes de julio será la audiencia constitucional. Todo el personal académico y administrativos de la UAdeC exhortamos a hacer lo correcto, y velar por el interés público y proteger los recursos naturales que nos han sido heredados.” dice la petición.

La tortuga David vive en la Poza de la Becerra (Cuatro Ciénegas, Coahuila, México) y la poza está siendo desecada a causa de la CONAGUA, quien no ha respondido a su responsabilidad de relocalización, hacia esta poza, de un volumen de agua bajo su resguardo para asegurarle su caudal ecológico, y evitar el daño de extracción de su manto de agua.

Hasta el momento 66 mil 663 personas han firmado para apoyar a la tortuga Terrapene Coahuila, quien en caso de no recibir la ayuda será otra de las especies que no se podrían volver a ver.