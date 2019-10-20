ENCABEZA MARCELA GORGÓN PROGRAMA ‘EL CAMBALACHE’, EN MATAMOROS

Matamoros, Coahuila de Zaragoza.- Para generar el doble beneficio social de recolectar material reciclable que se acumula en los hogares y permitirle a las familias intercambiarlo por productos útiles, el DIF Coahuila implementó su programa "El Cambalache" en la Colonia José Ayup Tedy, de Matamoros.

Fue la señora Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del Sistema Estatal DIF, acompañada de Irma Angélica Hernández de Piña, presidenta del DIF Matamoros, quien encabezó los trabajos de "El Cambalache", que busca incentivar la reutilización de materiales acumulados en las casas, a cambio de artículos deportivos, de higiene y productos de la canasta básica.

Roberto Cárdenas Zavala, Director General del DIF Coahuila, explicó que atendiendo al interés del gobernador Miguel Riquelme y de su esposa, la señora Marcela, de fomentar una cultura de reciclaje y generar acciones a favor del medio ambiente y la salud, a la fecha se han realizado 20 eventos de "El Cambalache", recolectando más de 81 toneladas de material reciclable y beneficiando a más de 4 mil 517 familias en la entidad.

El DIF Coahuila opera este programa a través de la Dirección de Vigilancia Nutricional, Apoyo Alimentario y Desarrollo Comunitario, con el fin de llevarlo a cabo en los 38 municipios del estado en coordinacion con los DIF municipales.

Mediante “El Cambalache”, que en esta ocasión estuvo acompañado de un módulo del Registro Civil que expidió actas de nacimiento a bajo costo, se busca concientizar a la población sobre las enfermedades e infecciones que causan los materiales y/o basura acumulados en casa, y beneficiarla con la entrega a cambio de alimentos saludables, productos deportivos y de limpieza.

Desde muy temprana hora, vecinos del sector y de colonias aledañas se dieron cita en el cruce de las calles Treviño y Francisco Alatorre para llevar sus cacharros y materiales en desuso y obtener a cambio fruta, verduras, pastas y otros alimentos varios, así como artículos de higiene personal y de limpieza para sus hogares.

Los materiales que se reciben en "El Cambalache" son plásticos, PET, cartón, papel, aluminio, chatarra, pilas, llantas y electrodomésticos que ya no funcionen, en el entendido que al evitar su acumulación se erradican también puntos de acumulación de humedad y suciedad que atraen fauna nociva causante de enfermedades.

A cambio de todos estos materiales, según su peso en kilos, se entregan bonos que a su vez son canjeables por productos de la canasta básica, artículos de limpieza y deportivos.

Estuvieron presentes en este evento Víctor Hugo Cárdenas, director de Vigilancia Nutricional, Apoyos Alimentarios y Desarrollo Comunitario, y José Arturo Rangel Aguirre, coordinador de DIF Coahuila en la Región Laguna, así como personal de la Secretaría del Medio Ambiente, que operó la recepción de los materiales reciclables e hizo entrega de arbolitos a los vecinos para su siembra.