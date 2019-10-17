Entrega Gladys Ayala despensas saludables

San Buenaventura, Coah.- Como parte de los apoyos alimentarios que el DIF Coahuila acerca a las familias de San Buenaventura, se entregaron los correspondientes al mes de Octubre.

Adultos mayores y niños beneficiarios recibieron las despensas saludables y como adicional un suplemento alimenticio a infantes de 0 a 5 años.

La alcaldesa Gladys Ayala Flores junto a la directora maestra Myrna Pérez hicieron la entrega de las cajas de despensas en el salón del DIF municipal a los beneficiarios de San Buenaventura y comunidades rurales.

En esta ocasión entre los beneficiarios se otorgaron 109 despensas saludables, de las cuales 25 son para niños de 0- 5 años entregando 2 por persona.

En esta ocasión entre los beneficiarios se otorgaron 109 despensas saludables, de las cuales 25 son para niños de 0- 5 años entregando 2 por persona.

Gladys Ayala manifestó que es un programa muy noble y de gran beneficio “Las despensas son en apoyo a la economía familiar y es parte de la alimentación balanceada que debemos llevar incluyendo productos bajos en grasas, a base de soya, harina integral y eliminar granos almidonados como arroz o sopas que causan daños al metabolismo de niños y adultos”.

Las cajas de despensas del DIF Coahuila cuentan con productos básicos como cereal, harina integral, frijol, soya, avena, arroz y leche deslactosada.

Solo las despensas para niños de 0 a 5 años de incluye como adicional un suplemento alimenticio para su sano desarrollo el cual ha sido aceptado como buen nutriente por los padres de familia.