Entrega Riquelme seis patrullas

Ocampo, Coah.- La seguridad sigue siendo el compromiso del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en los 38 municipios del estado, por lo que en el Municipio de Ocampo entregó 2 unidades totalmente equipadas para garantizar y reforzar la cobertura en la cabecera y áreas ejidales, con la promesa de llevar 3 patrullas más.

Acompañado de la Alcaldesa de este Municipio, Laura Mara Silva Fernández, el Gobernador hizo la entrega de las llaves a los elementos de la corporación, entre ellos Eva Morales Escalante y Argenis de la O Reyes, quienes le mostraron su agradecimiento.

Acompañado de la alcaldesa Yahaira Reyna Ramos, pidió a los oficiales Armando de Jesús Falcón Martínez y Ervey González Montalvo pasar a nombre de la corporación.

La mezcla de recursos del programa “Vamos a Michas” permite la inversión bipartita en este municipio de 3 millones 944 mil pesos, donde el Estado aporta 2 millones 444 mil pesos y el Ayuntamiento local un millón 500 mil pesos, en obras para la rehabilitación de pozo de agua, 20 celdas solares y 48 techos terrados.

El Mandatario estatal indicó que se seguirá trabajando para hacer lo necesario y que a Ocampo le vaya bien.

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EN LAMADRID

El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, entregó 2 patrullas a los habitantes de Lamadrid, a quienes señaló que la seguridad es prioridad de su Gobierno.

Acompañado por el Alcalde de Lamadrid, Andrés Fernando Vázquez Garza, entregaron las llaves de los vehículos a los oficiales Jesús Alejandro Esquivel Menchaca y Juan de Dios Rodríguez Alvarado.

El Mandatario estatal refrendó el apoyo hacia los habitantes, destacando que se trabaja para que cada uno de los municipios del estado tenga la infraestructura necesaria.

En el Municipio de Ocampo entregó 2 unidades totalmente equipadas para garantizar y reforzar la cobertura en la cabecera y áreas ejidales.

EN SACRAMENTO

Para garantizar la seguridad de las familias de Sacramento, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís hizo entrega de 2 nuevas patrullas a la corporación, y a sus elementos los exhortó a trabajar para la tranquilidad de quienes viven en la zona urbana y rural.

Acompañado de la alcaldesa Yahaira Reyna Ramos, pidió a los oficiales Armando de Jesús Falcón Martínez y Ervey González Montalvo pasar a nombre de la corporación policiaca por las llaves de las patrullas, que vienen a sumarse a las existentes y fueron puestas en operación al momento.