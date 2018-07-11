Entregan obra de drenaje en la Occi

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- Con una inversión superior a los 132 mil 600 pesos, se realizó la introducción de drenaje en la calle Agraristas de la colonia Occidental, donde 5 familias contarán con este servicio básico y posteriormente pavimentación y embanquetado.

Autoridades municipales encabezadas por el alcalde Florencio Siller Linaje, llegaron al sector donde hace cerca de 10 días arrancaron la obra y el día de ayer la entregaron a los vecinos que después de 16 años de habitar el sector contarán con este servicio primario. La obra ubicada entre las calles 16 de Septiembre y Américas Unidas, consta de 88 metros lineares de red de drenaje, 1 pozo de visita y 5 descargas domiciliarias, en total 132 mil 695 pesos se invirtieron provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, dio a conocer la directora de Copladem, Margarita Rodríguez.

Ludivina Mata Requena, habitante de este sector, agradeció a nombre de los vecinos la obra que desde hace muchos años estaban pidiendo y sobre todo la rapidez con que les llegó en esta administración, hace apenas cerca de 10 días se estaba iniciando y hoy la ven ya como una realidad.

El alcalde Florencio Siller Linaje dijo que está comprometido con los habitantes de este sector para traer no solo esta sino muchas más obras de beneficio, ya que además de la introducción de drenaje sanitario se contempla ya la pavimentación, cordones cuneta y embanquetado de esta calle. Resaltó que además existe el compromiso no solo con esta colonia sino con todos los sectores que integran el municipio para llevarles beneficios a través de distintas obras.