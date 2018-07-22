Exhortan al registro de ganado pecuario

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Para obtener su Unidad de Producción Pecuaria (UPP), la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) exhortó a productores pecuarios de Coahuila a integrarse al Padrón Ganadero Nacional (PGN).

Lo anterior, ante las ventanillas del Sistema Nacional de Identificación de Ganado, trámite que podrán obtener sin costo alguno, aclaró el director de Ganadería de la SEDER, Humberto González Morales.

Detalló que los interesados pueden dirigirse a las ventanillas del Siniiga que les corresponde de acuerdo al Municipio de ubicación de su Unidad de Producción Pecuaria.

Quedan exentos de esta norma, agregó, aquellos productores que ya cuenten con la clave UPP asignada en su oportunidad.

González Morales, al emitir el exhorto mencionado a nombre de la SEDER, apuntó que lo anterior es un requisito para todos los productores pecuarios.

“Esto de acuerdo con los lineamientos específicos del componente Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de marzo de 2008”, indicó.

Señaló que todos aquellos productores que se encuentren dentro del PGN y cuenten con su UPP tienen el compromiso y la obligación de participar en las campañas zoosanitarias.

Éstas son “La Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina (Mycobacterium bovis)”; “Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales”, y el acuerdo por el que se establece en la “Campaña Nacional para el control de la garrapata Boophilus spp.”, a fin evitar la diseminación de enfermedades y mantener sus animales sanos y libres de enfermedades.

Por otro lado, dijo que por el simple hecho de estar registrados dentro del PGN, el productor tiene derecho a un seguro de vida por 40 mil pesos en caso de fallecimiento, y cobertura de pago por algún siniestro en detrimento de sus animales.

“Estar dentro del PGN, contar con la UPP actualizada, participar dentro de las campañas zoosanitarias, tener sus animales herrados y con arete Siniiga, les permite recibir la cobertura del seguro ganadero y son candidatos a recibir apoyos de los programas gubernamentales”, abundó.