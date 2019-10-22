Exhortan denunciar a taxistas abusivos

SAN BUENAVENTURA-COAH.- Aunque se sabe que taxistas aplican cobros excesivos a los usuarios, la dirección de Transporte no puede tomar alguna medida en contra de los operadores dado a que los afectados no hacen la denuncia formal en el departamento.

Agapito Franco de la Rosa, director del área mencionada explicó que por otra gente se ha dado cuenta que los trabajadores del volante cobran hasta 50 pesos a colonias de San Buena y a una persona de algún municipio aledaño se le aplica un cobro más elevado.

Agapito Franco de la Rosa, director de Transporte y Vialidad.

“De los abusos nosotros nos damos cuenta por otras personas que dicen simplemente que los taxistas hacen lo que les da su regalada gana y nos cobran lo que quieren, pero porque no van directamente a la oficina a denunciar o donde me vean a mí que me detengan y me hagan la queja pero no lo hacen”, señaló.

Consideró que antes de aplicar una sanción económica, primero se toman acciones preventivas como llamarle la atención a la persona, si reincide, entonces si se actuaría de forma legal.

“La autoridad puede llegar hasta suspender al chofer así como suspenderle la concesión por cometer abusos en contra del ciudadano, pero cuando tengamos la queja en el departamento pero hasta ahorita no las hay”, destacó.