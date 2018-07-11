Exponen cartelera cultural de la Feria

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El departamento de Educación y Cultura a cargo de la regidora Olivia Méndez López, dio a conocer la cartelera de actividades para el fin de semana iniciando el viernes 13 a partir de las 8:30 pm con el Ballet Luna Nueva, los chicos llamados Los más Buscados.

El sábado 14 de julio a las 3:30 de la tarde el Cabildo en pleno y el Comité de la Feria del 14 de Julio, rendirán homenaje a Heliodoro Rodríguez, iniciador de estos eventos que han trascendido en todo el estado y norte el país.

Homenaje a Heliodoro Rodríguez, fundador de la Feria y exposición de fotografía antigua el 14 de julio a partir de las tres de la tarde.

El homenaje se llevará a cabo en la placita ubicada frente a la Casa de la Cultura donde está invitada la población en general.

A las cinco de la tarde en los jardines de la Casa de la Cultura se llevará a cabo la exposición fotográfica titulada “San Buena de mis recuerdos”, conformada por imágenes antiguas, tradiciones y costumbres que quedaron plasmadas y que en estos momentos las tienen en su poder familias que con mucho esmero las han cuidado.

A las siete de la noche en el Auditorio Cuauhtémoc Cortés Vázquez se presentará la Banda de Música del Estado.

El domingo 15 de julio a partir de las nueve de la mañana inicia la matlachinada que partirá del busto de Francisco Villa a la plaza principal.

Serán seis grupos de danzantes los que participarán, del Mineral de Palaú, Ocho de Enero, Frontera, Candela y dos locales.

Por la noche, a partir de las ocho y media dará inicio el Tamborazo.