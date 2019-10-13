Falló motor de la laguna

CASTAÑOS, COAHUILA.-El Alcalde Enrique Soto Ojeda, señaló que atenderá las gestiones de ciudadanos por el desbordamiento de la laguna de oxidación y dijo también considerar el apoyo a los Bomberos Voluntarios.

Enrique Soto Ojeda, Alcalde de Castaños.

“La laguna se ha desbordado dos veces, mismas en las que se ha trabajado, ahora el motor presenta una falla, las piezas están por llegar, se instalarán y se vuelve a re-bombear”.

Dijo además que la laguna de oxidación está muy bien preparada, tienen membranas, para que no haya filtraciones.

“Cada semana la jurisdicción de Salud, hace pruebas en las casas e inmediatamente aprueba o rechaza que siga funcionando, hasta ahora ninguna prueba ha demostrado que se esté contaminando”.

Destacó que por lógica, el declive beneficia a que la laguna no se desborde al pozo, de cualquier forma se está considerando solicitar una planta tratadora de agua, para que ya no ocurran estas fallas.

Sobre el conflicto con los Bomberos Voluntarios dijo que la situación fue que se les cambió la frecuencia a la que estaban conectados y ellos lo vieron como un rechazo.

“El reglamento de Seguridad indica que cualquier persona que tenga un radio fuera de la frecuencia oficial es “halconeo”, tengo que ver por la seguridad de todos los castañenses, por eso se cambió la frecuencia”.

Dijo que se sigue trabajando en conjunto con Bomberos Voluntarios pero hay reglamentos y acuerdos que tienen que respetar.