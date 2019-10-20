Faltan 4 mil de pagar derechos vehiculares

SAN BUENAVENTURA, COAH.- De un padrón de 12 mil vehículos, faltan 4 mil para que renueven sus placas, informó Antonio Guajardo, Recaudador de Rentas de la Región.

Indicó que fácilmente pueden identificar aquellos que no cumplen con este requerimiento, por lo que recomendó a la población acercarse a la recaudación, ahí se pueden hacer pagos en parcialidades y así evitaran sanciones, molestias y pérdida de tiempo.

El funcionario del Gobierno del Estado, aclaró que los operativos inician con la idea que todos los coahuilenses estén identificados principalmente mediante los vehículos de circulación para que transiten actualizados.“No todo es recaudar dinero, la otra línea es en el ramo de seguridad pública, nosotros estamos en apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública porque los operativos se van a seguir realizando dos veces por semana”, dijo.Invitó a los ciudadanos que no cuentan con el recurso a realizar convenios de pago, evitar las multas y sobre todo la pérdida de tiempo que nos afecta a todos, señaló Guajardo García.“Es mejor que regularicen su situación, porque los que viajan a sus trabajos a Monclova o Frontera, se van a topar con tres operativos por semana, a mí me toca uno”, anticipó el recaudador.