Festeja su 50 aniversario Escuela Venustiano Carranza

CUATRO CIÉNEGAS-COAH.- Con la entrega de reconocimientos a fundadores y ex alumnos de la primera generación, iniciaron del 14 al 19 de octubre los festejos del 50 Aniversario de Fundación de la Escuela Venustiano Carranza la cual cuenta con 270 estudiantes.

De acuerdo al programa, el pasado martes 15 se proyectó a los alumnos y maestros un video y galería de fotos por la mañana y tarde recapitulando parte de la historia de la escuela secundaria.

Los maestros fundadores del centro de trabajo educativo fueron; Ignacio Luna Rodríguez, Pompilio L. Méndez Campos, Antonio Sánchez de los Santos, María de la Luz Villareal de Palacios, Elsa Amelia Aguirre Riestra (secretaria y maestra), Adolfo Balbuena M. y Gilberto Sánchez Alarcón.

Según la historia la primera generación se dio en los años 1969-1972. Al inicio de las labores de la escuela contaba con una sección de cada grado; posteriormente dos de cada grupo contando el edificio con aulas para clases académicas, talleres, laboratorio y dirección.

“Nuestra escuela ha gozado siempre de gran prestigio surgiendo de ella hombres y mujeres de provecho presentando sus servicios como profesionista en beneficio de nuestro México, hoy nuestros alumnos han trascendido fronteras geográficas y del conocimiento poniendo muy en alto el nombre de nuestra Escuela Venustiano Carranza”, dijo en su mensaje el director Ildefonso Villareal Flores.

El miércoles 16 por la mañana se llevó a cabo un encuentro deportivo en el auditorio municipal con la participación de varios equipos varonil y femenil en distintas disciplinas.

Una Callejeada se realizó el jueves a partir de las 18 horas saliendo de la Plaza de Toros, para terminar la actividad del día con un baile en El CR (a lado del auditorio).

Hoy viernes está programado un baile para los Ex Alumnos a partir de las 22 horas en la Cancha Municipal. El sábado 19 las autoridades educativas y municipales develarán una placa en la Escuela Secundaria.

Para concluir con los festejos del 50 aniversario, el sábado se invita a la misa de Acción de Gracias en la Parroquia San José a las 19 horas.