Festejan Coterráneos de mineral Rancherías

MINERAL DE RANCHERÍAS, COAH.- Contándose con la asistencia de 400 jinetes de esta comunidad y otros más provenientes de otros minerales y otros lugares del estado de Coahuila, y fuera del estado como de la Unión Americana, se llevó a cabo la tradicional cabalgata en honor al señor Pedro Arguijo Domínguez, vecino de este mineral que fuera atropellado en su carreta hace más de siete meses sobre la carretera Palaú-El Sauz.

Con la presencia de las autoridades ejidales, municipales, jinetes y familias de esta comunidad.

La familia del homenajeado agradeció el apoyo de la población en esta tradicional cabalgata.

Familias enteras disfrutaban el recorrido de los cabalgantes.

Los jinetes recorrieron desde las principales calles del mineral de Palaú, recorriendo la carretera Palaú-El Sauz, hasta llegar a este mineral de Rancherías, con el fin de dar realce a esta actividad que año con año se realiza en la población.

Esta cabalgata se dio a conocer en este mineral, donde las personas entre hombres y mujeres participan en la 4ta tradicional cabalgata, la cual se acostumbra a llevarse a cabo en este mes de julio, trabajando en coordinación con el comité Coterráneos de este mineral.

Después del recorrido realizado por las principales calles del mineral de Palaú y este mineral de Rancherías se contó con la presencia de un convivio y el tradicional jaripeo, en el cual se tuvo una respuesta muy satisfactoria por parte de la población, la cual es muy apegada a las tradiciones y costumbres.

Una gran multitud de gente y una esquisita comida esperaban a los cabalgantes.

Para finalizar, la familia del homenajeado agradecieron el apoyo y respaldo así como la invitación por ser parte de una tradición, resaltando que toda la familia está en la mejor disposición de seguir fomentando la tradición con el equipo de gestión social, que era lo que le gustaba a Pedro, a quien indicaron extrañar desde el primer día de su partida inesperada aquel 6 de noviembre del 2017 en un fatídico accidente carretero que conmocionó a una comunidad entera.