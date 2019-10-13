Fortalecen Turismo en Coahuila

Sabinas, Coah.- La titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Guadalupe Oyervides Valdez, asistió este sábado a la toma de protesta de la nueva dirigencia de la OCV Sabinas, concluyendo así en la Región Carbonífera una gira de trabajo que abarcó la Ciudad de México, Acuña, Piedras Negras y Guerrero.

Como nuevo presidente de la OCV Sabinas asumió Carlos Alonso Castro Garza, en sustitución de Javier Ruiz Izaguirre.

La titular de SECTUR Coahuila reconoció a la OCV Sabinas por la tarea, promoción y compromiso que realizan en la materia y reiteró su compromiso de trabajar de la mano con toda la cadena de valor del turismo del estado e implementar las agendas municipales para optimizar los recursos.

Comentó que la Región Carbonífera cuenta con festivales, eventos y ferias consolidadas en todo el estado como las ferias de Sabinas y de Múzquiz, la Cabalgata Sabinas, así como carreras y rallys que dinamizan la economía y propician el turismo al interior y fuera de la entidad.

“Esta región cuenta con fortalezas turísticas que debemos seguir impulsando en conjunto para lograr más visitantes y una mayor derrama económica; tenemos en el gobernador Miguel Ángel Riquelme a un aliado del turismo que apoya totalmente a esta industria”, dijo.

Oyervides Valdez observó que se está ante un escenario inédito en turismo no sólo en Coahuila, sino en el País, y en la entidad se asume el reto con visión, responsabilidad y unidad, aclaró.

“Hay resultados gracias al firme respaldo del gobernador Riquelme y a la labor conjunta de los alcaldes, empresarios y la cadena de valor. Hoy tenemos un turismo más organizado y fortalecido, con un futuro alentador para el 2020”, dijo.

Con la visita a la Región Carbonífera, la Secretaria concluye una intensa gira de trabajo que efectuó durante la semana por la Ciudad de México, Acuña, Piedras Negras y Guerrero e Eagle Pass, así como Del Río, Texas, logrando convenios de promoción de destino y vincular la cadena de valor, sociedad y Gobierno para multiplicar los resultados.