Gabriel Elizondo presenta 32 iniciativas en Torreón: Obras y propuestas

Torreón, Coahuila, a 22 de octubre de 2026.- El senador Gabriel Elizondo Pérez informó que suma 32 instrumentos legislativos, entre ellos 11 iniciativas y 21 puntos de acuerdo y exhortos, enfocados en atender las necesidades de Coahuila. Así lo señaló durante una entrevista en Torreón, donde acompañó al alcalde Miguel Ángel Riquelme en la entrega de obras de pavimentación y escrituras.

Entre sus prioridades destacó la modernización de la carretera federal 57, particularmente la corrección del trazo en Los Chorros; la ampliación de la carretera Saltillo-Monclova a cuatro carriles, con lo que se impulsa la generación de más empleos. También planteó fortalecer la conectividad carretera y de telefonía en el tramo San Pedro-Cuatro Ciénegas.

En materia económica, señaló que alzó la voz para exigir compromisos y soluciones a la situación de AHMSA y sus trabajadores. Asimismo, impulsó la incorporación de la Región Carbonífera a los polos de desarrollo económico, con el propósito de atraer inversiones y nuevas oportunidades de empleo.

"Tenemos un gran gobernador, Manolo Jiménez Salinas, que va con todo, buscando empresas, infraestructura y oportunidades para Coahuila. Desde el Senado seguiremos haciendo equipo para lograrlo", afirmó.

Finalmente, Elizondo Pérez destacó que ha votado en contra de diversas propuestas, como la llamada Ley Antimemes, las relacionadas con la doble nacionalidad y la regulación digital, entre otras, al considerar que están mal planteadas y favorecen al partido en el poder en lugar de atender las necesidades de la ciudadanía. Reiteró que seguirá defendiendo los intereses de las familias coahuilenses desde el Senado.