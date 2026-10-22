Los Tigres del Norte defienden su actuación en Tiny Desk: No hubo censura

# Los Tigres del Norte responden a la polémica por su Tiny Desk: "No censurado"

La agrupación mexicana defendió la importancia de dar voz a los migrantes, luego de las críticas contra NPR por retirar temporalmente un discurso sobre la comunidad latina en Estados Unidos.

Los Tigres del Norte se pronunciaron sobre la controversia que generó su participación en el famoso formato musical Tiny Desk, producido por la emisora estadounidense National Public Radio (NPR), después de que usuarios de redes sociales denunciaran la eliminación de un mensaje en defensa de los migrantes.

A través de sus redes sociales, los llamados "Jefes de Jefes" defendieron la importancia de compartir sus historias y expresaron: "Lo que tenemos para contar merece ser escuchado, no censurado".

¿Por qué acusaron de censura a NPR?

La polémica comenzó tras la publicación del concierto el 15 de octubre, cuando internautas descubrieron que la versión inicial del video en YouTube no incluía el discurso del periodista y productor Félix Contreras, quien habló sobre los ataques contra la comunidad latina y el papel de la agrupación en la representación de los migrantes.

Durante su presentación, la banda abrió el espectáculo con "Somos más americanos", una canción de 2001 que aborda la identidad mexicana, las fronteras y las experiencias de quienes migran a Estados Unidos.

La agrupación destacó la importancia de que las historias de la comunidad latina sean escuchadas y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante la controversia.

A lo largo de su trayectoria, Los Tigres del Norte han abordado temas como la separación familiar, la discriminación y las dificultades que enfrentan quienes dejan su país en busca de mejores oportunidades, con canciones como "La jaula de oro" y "Tres veces mojado".

Félix Contreras aclara la polémica

Las críticas surgieron porque el discurso de Félix Contreras apareció inicialmente en redes sociales, pero no en la primera versión del concierto difundida en YouTube.

Durante su intervención, el periodista señaló que la comunidad latina enfrenta ataques y prejuicios, y reconoció que la música de Los Tigres del Norte ha contribuido a devolver dignidad y humanidad a las personas migrantes.

Ante los reclamos, NPR explicó que las presentaciones habladas normalmente no forman parte de sus especiales musicales. Sin embargo, reconoció la importancia del mensaje y confirmó que había restaurado el video completo en su sitio web, con la intención de actualizar también la versión de YouTube.

Tras la reacción del público, Contreras agradeció el respaldo recibido y aclaró que su discurso de introducción no estaba destinado originalmente a publicarse. No obstante, explicó que, una vez incluido en el video, generó una respuesta que no habían anticipado.

El periodista pidió que la atención volviera a centrarse en la actuación de Los Tigres del Norte y en la importancia de compartir la cultura latina a través de la música.

La controversia reabrió el debate sobre la representación de los migrantes en los medios estadounidenses y la difusión de mensajes relacionados con la situación de la comunidad latina.

Con su respuesta, Los Tigres del Norte reafirmaron el vínculo que mantienen con sus seguidores y la importancia de utilizar la música para contar historias que reflejan la realidad de millones de personas.