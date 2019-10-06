Ignora advertencia transporte escolar

SAN BUENAVENTURA-COAH.- Ningún concesionario del Transporte Escolar se ha acercado con el regidor de Protección Civil, Felipe Zertuche a mostrar un documento que avale que ya cambiaron su cilindro de gas de sus unidades o bien que le hicieron las pruebas de resistencia y ultrasonido al mismo.

Felipe Zertuche, regidor de Protección Civil.

El funcionario, indicó que en la última reunión que tuvieron se estableció que una empresa particular les proporcionaría los tanques para los autobuses escolares y hasta les haría dicha prueba al encontrarse ya obsoletos.

Sin embargo hasta el momento ningún dueño de las 48 unidades que presentan al servicio a instituciones educativas ha cumplido con la disposición que no solo les hizo el municipio sino también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que puedan empezar el trámite de sus placas.

El regidor comentó que el dictamen que se proporcionará al concesionario una vez que haya cambiado el cilindro del transporte señala que seguirá funcionando en la ciudad y que encuentra en óptimas condiciones.