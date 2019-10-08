Implementan botón de pánico

ARTEAGA, Coah.- En el marco de la Semana de Ingeniería 2019 de la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila, se dio a conocer la liberación de la aplicación del “Botón de Pánico UAdeC”, para beneficio de la comunidad universitaria.

El rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, reconoció la labor de los directivos por acercar a los estudiantes al sector productivo y por crear espacios que permitan a los universitarios innovar y mantener la mente abierta para el desarrollo de nuevos proyectos que contribuyan a la ciencia, tecnología y generen un impacto benéfico en la sociedad.

Se dio a conocer la liberación de la aplicación del “Botón de Pánico UAdeC”, para beneficio de la comunidad universitaria.

Destacó que la liberación de la aplicación móvil “Botón de Pánico UAdeC” permite brindar a los universitarios alternativas que contribuyan a su resguardo y seguridad, dentro y fuera de los campus universitarios al emitir una alerta de posible situación de riesgo a contactos seleccionados por el estudiante.

De la semana de la Ingeniería afirmó que, a través de la vinculación de los universitarios con los sectores laborales, sociales y gubernamentales, se abren nuevos espacios de desarrollo y aplicación del conocimiento, reforzando la teoría que se imparte en las aulas con la práctica en dichos sectores.

Es por ello que, mediante la realización de eventos con actividades extracurriculares, se contribuye a la formación integral de los estudiantes, ya que al llevar a la práctica los conocimientos que adquieren de los planes de estudio, éstos se afianzan y permite el desarrollo de nuevas habilidades.

Agregó que gracias a los espacios de vinculación que se generan a través de la realización de eventos de esta naturaleza, se fortalece la relación que la UAdeC tiene con los sectores productivos pues permite un importante intercambio de conocimientos entre la academia y la industria.

Por su parte, el director de la Facultad de Sistemas, Jesús Rabindranath Galván Gil, destacó que la Semana de Ingeniería es un espacio que permite a los estudiantes conocer lo mejor y más nuevo en cuanto al desarrollo tecnológico implementado por la industria.

Del 7 al 11 de octubre a través de actividades extracurriculares como talleres, conferencias, exposiciones y espacios para el intercambio de ideas y conocimientos, se brindan herramientas trascendentes en la formación universitaria de toda la comunidad estudiantil.

Agregó que, en atención a una problemática expresada por los universitarios en cuanto al tema de seguridad, la UAdeC, a través de la Facultad de Psicología, la Escuela de Artes Plásticas, la Coordinación General de Tecnologías de la Información y la Facultad de Sistemas, se desarrolló la aplicación móvil “Botón de Pánico UAdeC”.

El Botón de Pánico permitirá que los universitarios que se encuentren en alguna situación de peligro emitan, mediante mensajes de texto, una alerta con su localización en tiempo real a una lista de contactos seleccionados previamente.

Para usarla, los estudiantes deberán instalar la aplicación, la cual se encuentra disponible para descarga en la página www.uadec.mx, posteriormente estará en las plataformas de Google Play y Apple Store.

Este lunes tomaron protesta los miembros del Consejo Directivo y Consejo Universitario de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente.

Al ingresar a la aplicación, ésta permitirá agregar una lista de contactos, a quienes se desea que se envíen los mensajes de alerta. En caso de ser activado el botón de pánico, la aplicación enviará automáticamente mensajes de alerta con la ubicación del usuario cada tres minutos hasta que sea desactivado.

Con el desarrollo y funcionamiento de la aplicación, la Universidad Autónoma de Coahuila refrenda su compromiso de velar por el bienestar de su comunidad estudiantil, poniendo a su alcance herramientas que den solución a las necesidades que planteen.