Impugna PAN de SB regiduría de Morena

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El Presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional Idilio Nicolás García González dijo que ya metieron la demanda de impugnación contra el Instituto Electoral de Coahuila por el procedimiento ilegal en que incurrió.

Explicó que esta instancia aceptó los nombramientos fuera de tiempo ya que hay un tiempo que les dan para hacerlo ya que de eso derivan los listados para designar las carteras plurinominales.

"Vamos a impugnar la designación porque no son de Morena ni la coalición que formaron”

Idilio Nicolás

Dirigente del PAN

García González dijo que la impugnación no va contra ningún partido que en este caso son Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, sino contra el IEC porque no supo hacer las cosas bien y los está perjudicando.

La impugnación interpuesta ante el Tribunal causó agravio la designación de regidores de representación proporcional del partido político Morena porque este no registró listas de preferencia de representación proporcional en tiempo y forma conforme a la legislación electoral, designándola después de la jornada electoral a personas para que ocupen estos lugares, lo que constituye una vulneración al principio legal, certeza que debe existir en dicho proceso.

En perjuicio de los ciudadanos y candidatos que de manera legal, puntual y transparente fueron registrados, permitiendo con esto recibir el voto de los ciudadanos.