Inauguran encuentro de cocina

Arteaga, Coah.- El Gobierno del Estado, de Miguel Ángel Riquelme Solís —a través de la Secretaría de Cultura y en conjunto con el Ayuntamiento de Arteaga y el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana— inauguró el Encuentro Estatal de Cocina Tradicional Coahuila 2019.

En éste, por primera vez se reunirán cocineras, productores, promotores y especialistas de la cocina tradicional representando a las cinco regiones del estado.

Durante el evento se recordó que este encuentro se realiza en el Pueblo Mágico de Arteaga durante los días 4, 5 y 6 de octubre, en las instalaciones de la Presidencia Municipal.

Se invitó a asistir a la ciudadanía pues hay diversas actividades, además de que se podrá degustar los platillos exquisitos que dan la bienvenida.

Se invitó a asistir a la ciudadanía pues hay diversas actividades, además de que se podrá degustar los platillos exquisitos que dan la bienvenida.

En su intervención, la Secretaría de Cultura del Estado, Sofía García Camil, señaló que este encuentro inicia con capacitaciones en talleres en las diferentes regiones de la entidad, al tiempo que felicitó a todos los involucrados que hacen posible este encuentro.

“Este es un trabajo conjunto para alcanzar objetivos fundamentales, como lo es la preservación, rescate y difusión de nuestro patrimonio cultural inmaterial“, dijo.

Mientras que el Presidente Municipal de Arteaga, Everardo Durán Flores, reconoció el trabajo que realiza el Gobierno Estatal para que se pueda llevar a cabo este evento.

“Esto es gracias a nuestro amigo Miguel Riquelme. Disfrutemos de estas comidas y bienvenida toda la gente que viene”, dijo al destacar que ciudadanos del estado vecino de Nuevo León visitan y degustan estos platillos.

Cabe destacar que al finalizar el acto protocolario se dio paso a la conferencia impartida por Juan Ramón Cárdenas “La senda del cabrito”, que contó con la presentación del autor y el Rector de la UA de C, Salvador Hernández Vélez.

Por último se realizó un recorrido de autoridades por los stands de cocina tradicional y productos.

Se realizó un recorrido de autoridades por los stands de cocina tradicional y productos.

Acudieron a este importante evento, además, el Director General del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala; el empresario Juan Ramón Cárdenas; el delegado del Conservatorio de Cultura Gastronómica Mexicana, Jesús Salas Cortés; la Subsecretaria de Planeación Educativa, Carmen Ruíz Esparza, y el subsecretario del Instituto Cultural Municipal, Gustavo Quintanilla, entre otros.