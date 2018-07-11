Instalan módulo IFT en San Buena

SAN BUENAVENTURA, COAH. El Instituto Federal de Telecomunicaciones instaló el módulo de orientación para padres e hijos mayores de 8 años, con el fin de que conozcan sobre los géneros radiofónicos y televisivos, clasificación de programación, publicidad en televisión y algunos derechos como usuarios de telecomunicación.

Alberto Bejarano González, coordinador de la Unidad Móvil del IFT, dijo que es un poco difícil llevar a cabo las pláticas de orientación debido a la temporada vacacional, pero con el apoyo de las autoridades es posible que la gente se acerque.

“Llevamos a cabo cuatro visitas por estado y la aceptación que tenemos es favorable en los niños de 8 a 15 años de edad al igual que los adultos que recorren todo el módulo que consiste en auditorio, cabina de radio y televisión para que se conozca lo que es la comunicación”.

En cuanto al Internet dijo que el IFT regula todo lo relacionado con la telecomunicación siendo la telefonía fija, telefonía móvil, internet y la televisión de paga, además de la red de difusión.

Trabajo que lleva a cabo la enseñanza y manejo de la clasificación de los programas, modo en que se da a conocer el contenido de estos siendo las letras A, B y C las que definen quiénes deben verlas.

Cuidamos mucho este aspecto y hacemos conciencia de ello a quienes acuden al módulo ya que ahí aprenden a clasificar y conocer que es lo que más les conviene de acuerdo a su edad.